أكثر من 300 متطوع ومتطوعة بمركز الوديعة لخدمة ضيوف الرحمن

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يعزز العمل التطوعي بصورته الإنسانية في مدينة الحجاج بمركز الوديعة من خلال مشاركة 311 متطوعًا ومتطوعة تابعين لفرع وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شرورة، لتقديم أرقى الخدمات التطوعية والإنسانية لحجاج بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية اليمنية عبر منفذ الوديعة.

ويتسابق الشباب والفتيات بكل سعادة غامرة وابتسامة حاضرة مكرسين وقتهم لتقديم الخدمات الجليلة لضيوف المملكة على مدار الساعة والمتمثلة في توزيع الوجبات الغذائية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمسنين والمرضى، والكتيبات الإرشادية والتوعوية عن مناسك الحج.

وأكد عدد من المتطوعين والمتطوعات أن الخدمات التي يقدمونها تأتي إيمانًا منهم بالتطوع ورسالته الإنسانية، ومن منطلق واجبهم وحسهم الوطني والمجتمعي تجاه ضيوف المملكة من حجاج بيت الله الحرام.