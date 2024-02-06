أكثر من 3000 شاب بتبوك يستفيدون من خدمات جمعية روافد خلال العام 2023

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دعمت جمعية روافد لتنمية مهارات النشء بمنطقة تبوك خلال العام المنصرم 2023م، أكثر من 3000 شاب بالمنطقة بمختلف البرامج والأنشطة التنموية والمهارية والترفيهية، من خلال 11 برنامجاً معرفياً وإبداعياً، إلى جانب الدورات التدريبية التي تستهدف النشء من سن ٦ سنوات إلى 18 سنة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور وليد بن إبراهيم الجهني خلال الحفل الذي أقيم أمس، بقاعة الأمير فهد بن سلطان بمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية، لاستعراض التقرير الختامي للجمعية:” لقد قدمت “روافد” أحد عشر برنامجاً متنوعا،ً تربية يتخللها الترفية، وتعليم يخالطة المرح، وبرامج اجتماعية تستبين فيها القدرات، ورياضية تشعل المنافسات، وشارك فيها ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وأربعون مستفيداً من شتى الأعمار، في الفئة المقصودة قدمت لهم هذه البرامج والأنشطة خلال العام منجمة على ستة وسبعين يوماً، أشرف عليهم فيها ما يزيد عن مائة وخمسة وثلاثين مشرفاً، إلى جانب 22 فرصة تطوعية التحق بها 175 متطوعاً، فيما بلغت ساعات التطوع 11223 ساعة تطوعية، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى لتنمية التوازن الشخصي للمستفيدين، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة، مقدماً في ختام كلمته الشكر لكل الداعمين الذين كان لجهودهم بالغ الأثر في تنفيذ برامج وأنشطة الجمعية.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي تم من خلاله تكريم المساهمين في إنجاح برامج الجمعية خلال العام 2023م، ودعم جهودها في خدمة النشء.

يذكر أن جمعية روافد تعد أول جمعية بمنطقة تبوك مختصة ببرامج النشء وتستهدف الفئات العمرية من ( 6 إلى 18 سنة)، وهي مرخصة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي، حيث يأتي الاهتمام بها ضمن أولويات رؤية 2030، التي تعنى بالقطاع الثالث، إضافة إلى اهتمامها بالجيل الصاعد تحقيقاً لشعارها “روافد .. لجيل واعد”.