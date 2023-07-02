أكثر من 31 ألف ذبيحة تم ذبحها في مطابخ منطقة عسير خلال أيام العيد

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أوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري أن إجمالي ما تم ذبحة من أضاحي خلال أيام العيد 31الف ذبيحة وبلغ عدد المطابخ المصرح لها بالذبح 200 مطبخ على مستوى الأمانة وبلديات المنطقة وبلغ عدد المراقبين العاملين أيام العيد ٥٠٠ مراقب ومراقبة فيما بلغ عدد الكادر الإداري والفني 909 موظف وموظفة وأضاف الشهري أنه تم إتاحة تقديم الحجز عبر منصة بلدي.

من جهة ثانية أكد الشهري أنه بلغ عدد العاملين من عمال النظافة أكثر من 5 آلاف عامل يعملون على مدار الساعة خاصة أول أيام العيد مؤكدا حرص الأمانة والبلديات على تقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المنطقة .

وطالب الشهري من الجميع ضرورة التعاون في المحافظة على نظافة المنطقة وسرعة الإبلاغ عن أي مخالف من خلال الاتصال على عمليات الطوارئ ٩٤٠.