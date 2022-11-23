أكثر من 343 ألف مستفيد من خدمة التحقق من صحة الوثائق عبر منصة معين الرقمية

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أوضح ديوان المظالم ممثلًا في فريق تطوير منصة معين الرقمية أن عدد المستفيدين من خدمة التحقق من صحة الوثائق عبر المنصة منذُ إطلاقها قد تجاوز 343.865 مستفيداً من أصحاب الدعاوى وممثليهم في كافة المحاكم الإدارية ومن مختلف مناطق المملكة.

وتتيح هذه الخدمة إمكانية التحقق من صحة الوثائق الصادرة من المنصة لكافة المستفيدين سواء المسجلين في منصة معين الرقمية أو غير المسجلين؛ بهدف توفير الوقت والجهد على أطراف الدعاوى في المحاكم الإدارية وتسريع وتجويد عملية التقاضي أمامها.

ويسعى ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى قياس عدد زوار الخدمات الرقمية عبر معين الرقمية، والمستفيدين منها بهدف استخدم تلك الأعداد والإحصاءات في تحديد أولويات أعماله الرقمية وتطويرها وفق ما تقتضيه الحاجة، وبما يسهم في تجويد الخدمات الرقمية في القضاء الإداري.