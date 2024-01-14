أكثر من 4 ملايين و800 ألف مستفيدٍ من مراكز الرعاية بالقصيم في 2023م

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كشفت الإحصائية السنوية للمراكز الصحية التابعة لتجمع القصيم الصحي، أن إجمالي عدد المراجعين المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية للعام المنصرم 2023 بلغ أكثر من 4 ملايين 846 ألف مستفيدٍ.

وأوضح التجمع أن عدد المراجعين للمراكز الصحية للفترة الصباحية بلغ 3385479 مستفيدًا، في حين كان عدد المراجعين لمراكز الرعاية العاجلة خلال الفترة قد بلغ 1090835 مستفيدة.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الاستشارية في المراكز الصحية بلغ 20390 مستفيدًا، فيما استفاد من برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي 13617 مستفيدة، أما عدد المراجعين لبرنامج الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم فقد بلغ 7442 مستفيدًا.

وقال التجمع: “إن برنامج رعاية المسنين والكشف المبكر عن هشاشة العظام في المراكز الصحية قدم خدماته لعدد 5498 مستفيدًا، وبالنسبة للمستفيدين من خدمة التطعيمات المقدمة في المراكز فقد بلغ عددهم 307373 مستفيدًا”.

وأفاد بأن عدد المراجعين للعيادات المتنقلة بلغ 16337 مستفيدًا، ليصل بذلك المجموع العام لعدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بتجمع القصيم الصحي خلال العام الماضي 4846971 مستفيدًا ومستفيدة.