أكثر من 400 ألف مستفيد من الخدمات الصحية المقدمة بمراكز الرعاية العاجلة بتجمع المدينة المنورة الصحي خلال ستة أشهر

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تمكنت الفرق الطبية بمراكز الرعاية العاجلة بتجمع المدينة المنورة الصحي من تقديم خدماتها الطبية لـ 439.428 مستفيداً خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م وذلك من خلال 12 مركزاً داخل المدينة ومحافظاتها تعمل على مدار الساعة.

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة في مركز مستشفى الميقات للرعاية العاجلة بلغ 36.285 مستفيداً، فيما استقبل مركز الهجرة للرعاية العاجلة 90.277 مستفيداً، وكان مركز الدعيثة قد استقبل 87.256 مراجعاً، كما قدمت الفرق الطبية خدماتها لـ 68.277 مستفيداً بمركز وعيرة للرعاية العاجلة.

وأضاف التجمع أن الفرق الطبية بمركز مستشفى الأمير عبدالمحسن للرعاية العاجلة قدمت خدماتها لـ 24.534 مراجعاً، فيما استقبل مركز المنشية بمحافظة العلا 20.196 مستفيداً، كما استقبل مركز السميري للرعاية العاجلة بمحافظة ينبع 27.078 مراجعاً، ومركز الشرقية استقبل 23.077 مستفيداً، بينما استقبل مركز حنين بمحافظة بدر خدماته لـ 39.086 مستفيداً خلال ستة أشهر، واستفاد من خدمات مركز مستشفى خيبر للرعاية العاجلة 14.515 مراجعاً، كما قدم مركز الصلصلة الخدمات الطبية لـ 8847 مراجعاً خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م، مبيناً أن مراكز الرعاية العاجلة بتجمع المدينة المنورة الصحي تعمل على تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحالات الباردة والخفيفة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع من خلال تجهيزات طبية متكاملة وكوادر بشرية مؤهلة.