أكثر من 400 جوال وكشاف يشاركون في المعسكر الإعدادي للتعليم بكلية السياحة والفندقة بالطائف

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تنفّذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يوم غد، المعسكر الإعدادي لجوالة وكشافة التدريب التقني والمهني المشاركين في موسم حج 1444 بكلية السياحة والفندقة، بمحافظة الطائف.

وأوضح القائد الكشفي المشرف العام على المعسكر المهندس بكر إبراهيم التمبكتي، أنه تم اعتماد الهيكل الإداري والكشفي للمعسكر الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 400 كشاف وجوال و90 مرشدة من مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى 17 قائدًا.

ويتضمن برنامج المعسكر العديد من الدورات التدريبية، والمحاضرات النظرية والعملية، والمسابقات الكشفية والثقافية منها، التقاليد الكشفية، ودورة الدفاع المدني، والإسعافات الأولية بمشاركة الهلال الأحمر السعودي، وقراءة الخرائط والمسح والإرشاد، وكيفية التعامل مع الآخرين، ودورة في التسويق، وشرح قائد المعسكر أن مثل هذه المعسكرات الكشفية تهدف إلى تنمية قدرات وإمكانيات الكشافين والجوالة والمرشدات المشاركين في معسكرات الخدمة العامة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفرت كافة الإمكانيات الفنية والإدارية والكشفية لنجاح هذا المعسكر.