أكثر من 450 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بالنعيرية

المناطق_عبدالله الشمري

قدمت الأقسام الطبية بمستشفى النعيرية العام – احد مكونات تجمع الشرقية الصحي – خدمات طبية متكاملة لـ 477127 مراجعا خلال العام الماضي 2023 م .

وذكر مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية فيصل الدويش ان 96263 مراجعا تلقوا الخدمات الطبية اللازمة بقسم الطوارئ بمستشفى النعيرية العام ، فيما استفاد 40474 مراجعا من الخدمات التي تقدمها العيادات الخارجية بتخصصاتها المختلفة ، في حين اجرت الأقسام الداخلية بالمستشفى 681 عملية جراحية، وتم تنويم 4043 مريضا بأقسام التنويم.

فيما بلغ عدد الولادات 437 مولودا.

وأضاف ” الدويش” انه خلال العام المنصرم أجرى مركز الكلى 4076 جلسة غسيل كلوي. ونفذ قسم الرعاية الطبية المنزلية 2740 زيارة منزلية ، وأجرى قسم المختبر 43366 فحصاً مخبرياً مختلفا بالإضافة الى استقبال 14477 مريضا بقسم الاشعة من مراجعي المستشفى , وصرف 169018 وصفة طبية . وبلغ عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الاولية بقطاع النعيرية الصحي 101552 مراجعا.

من جهة أخرى دعم تجمع الشرقية الصحي مستشفى النعيرية العام بعدد من الاطباء في تخصصات جراحة الوجه والفكين وجراحة المخ والاعصاب وجراحة المسالك البولية ، كما تمت الموافقة على مشروع معمل طب الاسنان بمركز صحي العزيزية.

ولأهمية التعامل مع حالات الجلطات الدماغية انهى قائد مسار قسم الاعصاب بتجمع الشرقية الصحي الدكتور بدر العنزي تدريب الاطباء المعنيين بالمستشفى للتعامل مع حالات الجلطات ورفع الاشعة المقطعية لتلك الحالات من خلال مستشفى صحة الافتراضي وتقديم التوصيات الطبية من قبل استشاريين في هذا المجال .

يأتي ذلك في ظل ما يشهده قطاع النعيرية الصحي من دعم متواصل من تجمع الشرقية الصحي للرقي بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة .