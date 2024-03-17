أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

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استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 5,225,231 مصلياً وزائراً؛ لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

‎ وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ، أن 414,878 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول –صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهما- كما أدى 134,447 زائرًا و107,697 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.

‎ وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أن 10,482 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 110,412 زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12,279 شخصًا من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 4,567 مستفيدًا، كما قُدم 149,149 إهداءً منوعًا للزائرين والزائرات، إضافةً إلى 648,411 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.

‎ وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 94,814 مستفيدًا، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 36,172 زائرًا، كما قدمت أكثر من 144,000 ألف عبوة ماء زمزم، إضافةً إلى توزيع 15,243 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.