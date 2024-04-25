أكثر من 5,9 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي الأسبوع الماضي

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استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي , أكثر من 5,9 ملايين مصل وزائر , لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أن 598,939 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهما كما أدى 123,932 زائرًا وكذلك 130,277 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة بإجمالي 254,209 زائرين وزائرات وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن 9,172 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 157,464 زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12,884 شخصًا من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 2,081 مستفيدًا، كما قُدم 153,068 إهداءً منوعًا للزائرين والزائرات، إضافة إلى 22,627 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.

وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 153,381 مستفيدًا، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 61,207 زوار، كما قدمت أكثر من 180,880 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 226.193 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.