أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة يشاركون في المبادرة المهنية بجامعة جازان

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يشارك أكثر من 6000 طالب وطالبة حاليًا في المبادرة الصيفية المهنية التي أطلقتها عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان ممثلة في مركز علاقات الخريجين والتوظيف بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف “.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور يحيى فقيهي، أن المبادرة المهنية التي تقام للمرة الأولى بالجامعة، تسعى لتنمية المهارات الحياتية للطلاب والطالبات، وذلك من خلال عدد من المسارات تشمل مسار “مهارتي” لتنمية مهارات الطلبة عبر دورات تدريبية في ” الذكاء العاطفي، وصناعة الأهداف، والمهارات الناعمة، وتسويق الذات، وبناء الهوية” ، وكذلك مسار “مساري” الهادف لاستكشاف الميول المهنية عبر دورات تشمل “مهن المستقبل، والتحول الرقمي، ورائد الأعمال الناجح، وطريق الدراسات العليا”، إلى جانب مسار “واعي” الهادف لتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة في بيئة العمل عبر دورات تشمل “بناء العلاقات المهنية، وبوصلة التفكير والعمل الجماعي، ومهارات الإلقاء في الحوار”.

وأفاد أن المبادرة الصيفية التي تُقام عبر منصة دوراتي التابعة لعمادة شؤون الطلاب تستمر لمدة شهر واحد وتقدم فيها شهادات معتمدة.