أكثر من 655 ألف مصلٍ ومصلية بالروضة الشريفة خلال العشرين الأولى من شهر رمضان

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي اليوم، أنها استقبلت خلال الفترة من 1 إلى 20 من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ, أكثر من 19,899,991 مصلياً وزائراً في المسجد النبوي وسطحه وساحاته كافة.

وكثفت الهيئة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر, حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من 1,643,288 زائراً للسلام على الرسول -عليه الصلاة والسلام-، بالإضافة إلى 655,277 مصلياً بالروضة الشريفة 358,632 من الرجال و 296,595 من النساء.

وبينت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي عن استفادة أكثر من 50,822 من المواقع المخصصة لكبار السن، بالإضافة إلى توزيع 649,884 من الهدايا، واستفاد من خدمة الإرشاد المكاني أكثر من 256,804, كما استفاد من الرقم الموحد وقنوات التواصل 144,382 ، و 46,877 مستفيداً من خدمات المعارض, و 310,161 مستفيداً من خدمة التواصل باللغات, و46,877 مستفيداً من خدمة المكتبات و 185,544 مستفيداً من خدمة التنقل، كما وزعت 483,560 عبوة ماء زمزم، و 5,901,198 وجبة إفطار صائم.