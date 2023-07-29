أكثر من 685 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أداء المناسك

كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، عن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة، بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس الجمعة، والذين بلغوا (685.550) حاج من عدة الجنسيات.