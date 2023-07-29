أكثر من 685 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أداء المناسك

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كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، عن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة، بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس الجمعة، والذين بلغوا (685.550) حاج من عدة الجنسيات.
وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة، أن الحجاج قدموا للمدينة عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.
وأضافت أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ (580.551) حاجاً، فيما بلغ عدد المغادرين لأمس الجمعة (21.001) حاجاً، غادر منهم (17.225) حاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عبر (74) رحلة، بينما غادر (3776) حاج من محطة استقبال الهجرة عبر (33) رحلة.
وأضافت الإحصائية أن الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى يوم أمس، بلغ عددهم (104.907) حاجاً من جنسيات مختلفة، بينما بلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة (34٪)، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام (1109) حاجًّا.