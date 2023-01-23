أكثر من 70 ألف مراجعًا في عيادات وطوارئ مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك للعام 2022 م

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قدم مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك خدماته الصحية لأكثر من ( 70000 ) مراجع خلال العام الماضي 2022 م .

وأوضحت صحة تبوك أن عدد المراجعين للعيادات الخارجية بلغ ( 53315 ) مراجعًا ، وعيادات مركز اضطرابات النمو والسلوك ( 8087 ) مراجعًا ، وبلغ عدد المراجعين لتأهيل الطبي والعلاج الطبيعي ( 2228 ) , فيما استقبل قسم الطوارئ ( 6412 ) مراجعًا .

وأضافت أن عدد المرضى المستفيدين من أقسام التنويم النفسي والإدمان بلغ ( 1993 ) مريضًا ، فيما قدمت العيادات الافتراضية خدماتها عن بعد لـ( 10808 )مستفيدًا ، وسجلت الفرق الميدانية لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية في المجمع عدد (10522) زيارة منزلية استفاد منها ( 530 ) مريضًا ، وفيما يتعلق بعدد مستفيدي الخدمات الاجتماعية بلغ ( 2203 ) مستفيدًا ، والخدمات النفسية بلغ ( 1686 ) مستفيد ، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج منزل منتصف الطريق ( 192 ) مستفيد .

وبينت أن عدد التقارير الصادرة عن اللجان الجنائية بلغ ( 309 ) وذلك بناءً على الطلبات الواردة من جهات التحقيق والجهات القضائية ، بينما أصدرت اللجان المدنية عدد ( 3351 ) تقريرًا .

واشارات صحة تبوك أن المجمع قام بالعديد من الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات العلاجية والتأهيلية والتثقيفية للمرضى .