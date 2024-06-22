أكثر من 75 شهيداً ومصاباً.. جيش الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في مخيمات النازحين برفح

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ارتفع عدد الشهداء والمصابين في المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء قصفه لمخيمات النازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة رفح إلى 25 شهيداً، وأكثر من خمسين جريحاً.

وأفادت “الصحة الفلسطينية” أن الطواقم الطبية انتشلت 25 شهيداً وأكثر من 50 جريحاً في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة رفح، التي تتعرض لقصف متواصل من الطائرات والمدفعية، بالتزامن مع مواصلة دبابات الاحتلال توغلها في عمق المدينة.

ونددت بالمجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق النازحين، داعيةً إلى ضرورة توفير مستشفيات ميدانية في ظل عجز مستشفيات قطاع غزة عن استقبال وعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر الماضي.