أكثر من 800 ألف فرصة تدريبية أنجزتها الحملة الوطنية للتدريب (وعد) بالشراكة مع القطاع الخاص

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حققت مبادرة الحملة الوطنية للتدريب “وعد” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 74% من المستهدف الكلي لها, وتشكل المستهدفات النهائية للحملة بنهاية عام 2025 توفير 1,155000 فرصة تدريبية, حيث يأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة التدريبية في دعم وتدريب الكوادر الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص.

ونجحت المبادرة خلال عام 2023, في توفير أكثر من 863,675 فرصة تدريبية للكوادر الوطنية, حيث حققت المبادرة خلال النصف الثاني من عام 2023م أكثر من 670 ألف فرصة تدريبية, فيما أنجزت الحملة خلال النصف الأول أكثر من 193،261 فرصة تدريبية من خلال التشارك والتعاون مع 14 منشأة وطنية.

كما نجحت كل من “سابك, والاتصالات السعوديةstc, والبنك العربي الوطني”, تحقيق أكثر من مستهدفاتهم للحملة للسنوات الثلاثة المقبلة خلال عام 2023م, من خلال عدة مسارات للحملة من أبرزها مسار المناطق, حيث انطلقت سلسلة ملتقيات المناطق في منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر وتخصيص 35 ألف فرصة تدريبة للمنطقة.

وانطلق بعدها الملتقى الثاني في المنطقة الشرقية بمركز الملك عبد العزيز الثقافي (إثراء) بتشريف وحضور أمير المنطقة ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الذي تم من خلاله تخصيص 100 ألف فرصة تدريبية لأبناء وبنات المنطقة.

وتحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال (وعد) على الارتقاء بسوق العمل وتحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، ووضعت سبعة معايير لمشاركة المنشآت الوطنية في الحملة أهمها تدريب 12% من السعوديين سنويًا.

يذكر بأن الوزارة تسعى من خلال “وعد” توفير المزيد من فرص تنمية وتطوير مهارات المستقبل لكافة المستفيدين من أبناء وبنات الوطن, انطلاقًا من توجهها نحو مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب.