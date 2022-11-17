أكثر من 89 ألف مستفيدة من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في نجران خلال أكتوبر الماضي

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بلغ عدد المستفيدات من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في منطقة نجران التي أُقيمت خلال شهر أكتوبر الماضي تحت شعار “رايتك وردية”، نحو 89924 مستفيدة، منهن 2041 سيدة تم فحصهن بتقنية الماموجرام في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالمنطقة.

وأوضحت صحة نجران أنه جرى تقديم برامج توعوية وتثقيفية عن طريق الشاشات المرئية وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية، استفاد منها أكثر من 69 الف سيدة، مشيرة إلى إحالة 4294 سيدة من الحملات التوعوية والعيادات المتنقلة لمراكز الفحص بتقنية الماموجرام، وذلك بإشراف فرق طبية متخصصة، ومثقفات صحيات من مختلف القطاعات الصحية بالمنطقة والفرق التطوعية، للتعريف بالمرض، وطرق الوقاية منه، والتعرف على طريقة الفحص الذاتي، كما خصصت خمس عيادات للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مستشفيات “الملك خالد- نجران العام الجديد- الولادة والأطفال – شرورة العام”، وعيادة متخصصة بمركز الرعاية الصحية بحي الضباط.

وبينت أن الحملة التي انطلقت مطلع شهر أكتوبر تضمنت أركاناً توعوية للكشف المبكر مستهدفة المواقع العامة، والمتنزهات، إضافةً إلى إطلاق فعاليات مصاحبة داخل المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة، كذلك إقامة أركاناً توعوية في المراكز التجارية، والمدارس وكليات البنات.