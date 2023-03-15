أكثر من 90 طالباً وطالبة يؤدون الاختبار التحريري لأولمبياد اللغة الإنجليزية

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انطلقت أمس في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أولمبياد اللغة الإنجليزية ELO العالمي 2023م، تحت عنوان Social Media؛ الذي يقام لأول مرة في المملكة، وتتنافس فيه الفرق العمرية للصغار (6 – 10)، والكبار (11 – 17)، وتنظمه إدارة النشاط الطلابي (للبنين والبنات)، ويستمر لمدة 3 أيام, بحضور المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد الشريف ومشرف عام النشاط العلمي بالوزارة ومنسق أولمبياد اللغة الانجليزية الدكتور رأفت بن علي جمبي ومساعدي المدير العام للشؤون التعليمية “بنين وبنات”.

وأدى 92 طالباً وطالبة يمثلون 14 إدارة تعليمية اختبارًا تحريريًا في اللغة الإنجليزية تمهيدًا لخوض منافسات الأولمبياد الذي يهدف إلى الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية وأساليب البحث العلمي الحديث لدى الطلاب والطالبات من خلال تدريبهم وإشراكهم في المنافسات المحلية والدولية، وتحقيق رؤية السعودية 2030.

ويهدف الأولمبياد لترشيح أفضل الطلبة الفائزين للفئة العمرية (6 – 10 سنوات)، وكذلك الفئة العمرية (11 – 17 سنة)؛ للمشاركة في الأولمبياد العالمي للغة الإنجليزية (ELO 2023)، الذي سيُقام تحت شعار: (Social Media) في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 21 – 23 رمضان 1444هـ.

وشهد الأولمبياد الوطني مشاركة طلاب وطالبات المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي من الفئات العمرية التي تتراوح بين 6 و17 عاماً، وكذلك وجود 25 مدرباً ومدربة لمهارات اللغة الإنجليزية سيتم ترشيح 5 منهم للمشاركة في الأولمبياد العالمي، وتواجد 6 محكمين للتدريب على إدارة المسابقات الدولية والعالمية.