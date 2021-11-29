أكثر من 900 طفل استفادوا من خدمات علاج اضطربات الطفولة حتى الربع الثالث 2021 م

المناطق _ مكة المكرمة

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدمتها المتخصصة عبر عيادة قرة عين لعلاج اضطرابات الطفولة لـ

904 طفل وذلك عبر 2315 خدمة مجانية حتى نهاية الربع الثالث للعام 2021م وذلك عبر تقيم برامج وجلسات إرشادية وتعديل

سلوك للأطفال وأسرهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة م.فيصل السمنودي أن المودة وعبر عيادة قرة عين الخيرية تعمل من خلالها على تقديم

برامج علاجية للأطفال الذين يعانون من الإضطرابات النمائية من خلال مستشارين ومستشارات مختصين بالإضطرابات النمائية

للأطفال .

وأضاف السمنودي أن العيادة حققت حتى الربع الثالث نتائج تشهد بمستوى تقدم الخدمات والذي تحرض الجمعية على تحقيقه

في كافة برامجها . حيث بلغة نسبة الأطفال الذين اجتازوا البرنامج العلاجي 21 % و زادة مهارات 44 أم في التعامل مع حالات

الاضطرابات النمائية كما شارك في الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تنفذها العيادة أكثر من 499 أكثر .

وبين السمنودي أن عيادة قرة عين تستهدف في تقديم خدماتها حالات ذوى الاحتياجات من الفئات البسيطة و المتوسطة و

الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات النمائية اللغوية أو اضطرابات سلوكية بالإضافة إلى الحالات التي تعاني من صعوبات التعلم

ومشاكل التحصيل الدراسي و كذلك الأطفال الذين من يعانون من الاضطرابات النفس سلوكية وأخيرا الاسر التي تعاني من

مشكلات تربيه الأبناء من فئات اضطرابات الطفولة او ذوي الاحتياجات الخاصة

ونوه السمنودي إلى أن عيادة قرة عين تسعى لنشر الوعي المجتمعي والاسرى و الوقاية من حدوث الاعاقات والتدخل المبكر

عند ظهور اى اضطراب سلوكي او نمائي وذلك للمساهمة في بناء اسره واعية تتفهم و تعي تحديات تربية الأبناء و خاصة من فئة

ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأطفال الذين يعانون من بعض الاضطرابات النمائية في مراحل الطفولة الأولية وللتقليل من التحديات

الأسرية ومساعدة الزوجين على فهم احتياجات الأبناء من تلك الفئات والمساهمة في بناء أسرية واعية متماسكة قادرة على

مواجهة تحديات تربية وفي بناء مجتمع واعي بهذه الفئة

وأختمم السمنودي بالتأكيد على أن المودة تحرص دائما على أن تقدم خدماتها بشكل متكامل للمستفيدين عبر مبادرتها

المختلفة مما يضمن تحقيق الأثر الأكبر على المستفيد حيث يتم بالتعاون بين مبادرة شمل و عيادة قرة عين الخيرية وإدارة

الحماية الاسرية وأكاديمية الحياة لتمكين المرأة دعم الحالات التي تتعرض للعنف في وقت مبكر قبل تصاعد الموقف وأيضاً تأمين

حماية النساء والأطفال وتقديم الجلسات الإرشادية والعلاجية لهم وتقديم دعم عالي وفوري للحالات الحرجة بالإضافة لتوفير برامج

تقدم خدمات مكثفة للنساء والأطفال والأسر والمعتدين وكذلك تعافي النساء والأطفال من تجربة العنف الأسري بالإضافة لتنفيذ

برنامج تعافي الأطفال وبرنامج تعديل سلوك المعتدين ، والتأهيل النفسي من خلال الدعم النفسي للمعنف بالإضافة لعلاج

اضطرابات الطفولة والسلوك وفي التأهيل الاجتماعي تقوم المودة بالإرشاد الأسري اجتماعياً وقانونياً وبناء القدرة والإصلاح وفض

النزاعات كما أنها تقوم بتمكين المعنفات من خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة احدى مبادرات المودة عبر التدريب المهني

والتوظيف ودعم المشاريع متناهية الصغر .