أكثر 10 بنوك مركزية شراءً للذهب خلال الربع الأول.. مقعدان عربيان ضمن القائمة

المناطق_متابعات

كشف تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية خاصةً في الأسواق الناشئة، حيث حلّ بنكان مركزيان عربيان ضمن قائمة أكثر 10 بنوك مركزية شراءً للذهب خلال الربع الأول من عام 2024.

يأتي ذلك، فيما انخفض الطلب الإجمالي على الذهب في الربع الأول بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 1,102 طن، وذلك بسبب استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى الخارج. بما في ذلك عمليات الشراء الكبيرة خارج البورصة من قبل المستثمرين، ارتفع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1,238 طناً – وهو أقوى ربع أول منذ عام 2016 وفقا لـ طالعربية”.

ولم يشهد الربع الأول أي تراجع في وتيرة شراء البنك المركزي للذهب، حيث أضافت البنوك المركزية عالمياً ما يصل إلى 290 طناً (صافياً) إلى الممتلكات الرسمية، وينعكس جزء منها حالياً في بيانات صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي للربع الأول.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه “العربية Business”، إن التباطؤ في عمليات الشراء الشهرية المبلغ عنها في شهر مارس يشير إلى بعض التحفظ من قبل مديري الاحتياطيات في مراكمة الذهب عند هذه المستويات، على الرغم من أن عمليات الشراء غير المبلغ عنها لا تظهر مثل هذا التقييد. كان نقص المبيعات ملحوظاً أيضاً في الربع الأول، ولكن نظراً لارتفاع الأسعار في الربع الأخير، قد يعكس الربع الثاني ما لم يعكسه الربع الأول؛ كما هو الحال على الأرجح في فئات الطلب الأخرى.

أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب خلال الربع الأول من 2024

وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن أكثر 10 بنوك مركزية عالمية شراءً للذهب خلال الربع الأول، تواجد بنكان عربيان في القائمة، والتي تصدرها البنك المركزي التركي مع صافي مشتريات بلغت 30.12 طن.

احتل البنك المركزي العماني المرتبة السادسة عالمياً خلال الربع الأول، بعدما قام بشراء 4.37 طن من الذهب، فيما جاء المركزي القطري في المرتبة التاسعة مع مشتريات تجاوزت 1.5 طن من الذهب.