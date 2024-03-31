أكثر 358 ألف ساعة تطوعية اجتماعية نُفذت في النصف الأول من شهر رمضان بالمسجد النبوي

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كثفت ‫الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة‬ الخدمات الاجتماعية والتطوعية أعمالها خلال الفترة من غرة شهر رمضان وحتى نهاية النصف الأول من الشهر المبارك, حيث بلغ عدد الفرص التطوعية الاجتماعية الإنسانية 49 فرصة تطوعية بمشاركة 28 جهة مشاركة و3355 متطوعاً ومتطوعة بإجمالي 358.071 ساعة, كما استفاد من خدمات التنقل 133,712 زائراً في عموم المسجد النبوي.

وتبرز من ضمن الخدمات المقدمة عبر الفرق التطوعية خدمة الإرشاد المكاني وتنظيم الحشود والمساندة الميدانية باللغات الترجمة وتوزيع الوجبات وعبوات ماء زمزم ومتابعة الحالات الصحية.