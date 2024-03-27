أكلات وأطباق تشتهر بها المدينة في رمضان

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تشتهر المدينة المنورة بالعديد من الأكلات والأطباق التي تحرص ربات البيوت على إعدادها وتقديمها على الموائد الرمضانية ومشاركتها مع الجيران, مما يسهم في تنوع السفرة المنزلية من أصناف الأطعمة المشهورة في رمضان، كـ”شوربة الحب” التي تتصدر السفرة الرمضانية المدينية، والشريك, والسمبوسك، والشريك، والبف المديني، والكريمة، وحلى “اللبى”, إضافة إلى صحن الفول الذي تتفنن كل أسرة في إعداده بطريقة مميزة، وإضافات لذيذة وشهية عليه.

وتتميز السفر المدينية بتنوع الحلويات على سفرة الإفطار الرمضانية، كالكنافة بأنواعها، والمهلبية، والطرمبة، والقطايف، والبريك الحلو، والشعيرية بالقشطة، واللحوح بالسكر، إلى جانب المشروبات التي قلما تجدها في غير شهر رمضان المبارك مثل مشروب قمر الدين وشراب التوت.

وتحرص الأسر بالمدينة المنورة في نهاية الشهر الفضيل، للاحتفاء بمقدم عيد الفطر المبارك، على التفنن بإعداد “الدبيازة” التي تقدم صباح العيد بعد الصلاة في المشهد، التي تتكون من قمر الدين، والمكسرات إلى جانب الأطباق الأخرى من الموالح والحلويات، وسط حضور ومشاركة أفراد الأسرة كافة، الذين يتقدمهم كبير الأسرة، مع تجهيز العيديات التي تدخل البهجة والسرور على نفوس الصغار.