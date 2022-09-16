ألعاب الأطفال البلاستيكية القديمة فيها سم قاتل.. تعرف عليه

خلصت دراسة حديثة إلى أن 84% من ألعاب الأطفال البلاستيكية القديمة، تحتوي على مواد سامة، ربما تؤدي إلى الوفاة، داعية إلى الحذر منها نظرًا لخطورتها.

جاء ذلك في دراسة أجراها باحثون في جامعة جوتنبرج السويدية، ونقلها موقع فضائية “سكاي نيوز”.

وقال الباحثون إن السموم الموجودة في تلك الألعاب يمكن أن تعطل النمو والتطور والقدرات الإنجابية المستقبلية لدى الأطفال.

ولذلك، حذر الباحثون من أن السماح للأطفال باللهو بألعاب بلاستيكية قديمة، قد يشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم؛ نظرًا لأن هذه الألعاب بها مواد كيميائية تزداد خطورتها وتفاعلاتها مع مرور الوقت، وتصبح خطرًا على الإنسان وخاصة الاطفال.

ونقل الموقع عن استشاري أمراض الأطفال والرضّع وحديثي الولادة معاوية العليوي، قوله إنه تركيز المواد السامة الموجودة في البلاستيك يؤثر على الدماغ وعلى الغدد الصماء، ويسبب بعض السرطانات والاضطرابات السلوكية.