ألعاب موسم الرياض ترسم البسمة على وجوه أطفال مرضى السرطان وأسرهم في وندر جاردن

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استضاف موسم الرياض في نسخته الرابعة المقامة تحت شعار Big Time، أطفال جمعية أصدقاء مرضى السرطان “أمس” ، وذلك ضمن خدمات الموسم المجتمعية، حيث رسمت ألعاب منطقة وندر جاردن الترفيهية، البسمة على وجوه الأطفال وأسرهم.

وتضمنت زيارة الأطفال وعائلاتهم للمنطقة بخيارات ترفيهية عدة، منها تجربة القفز بالحبال وتجربة ركوب القطار وألعاب الكاروسيل، وألعاب الطيران في الهواء الطلق، والتجول في المنطقة التي تتميز بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، إلى جانب التمتع بأشهى المأكولات في مطاعمها المنتشرة في أرجاء المكان.