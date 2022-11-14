ألفيش مهدد بالاستبعاد من المشاركة في كأس العالم 2022

يخضع اللاعب البرازيلي داني ألفيش للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام في البرازيل، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم.

ألفيش ضمن قائمة البرازيل لكأس العالم

واستدعي “تيتي” المدير الفني للمنتخب البرازيل الظهير الأيمن داني ألفيش ضمن القائمة الرئيسية المشاركة مع “السامبا” في نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن داني ألفيش يخضع للتحقيق بسبب تلقيه 6 ملايين ريال برازيلي من منظمة غير حكومية في البرازيل.

سبب التحقيق مع ألفيس

وتابعت: أن ألفيس أسس منظمة غير حكومية للترويج لكرة السلة في بلاد ، ولكن بدلاً من تأسيسها ، حصل على واحدة كانت موجودة منذ خمس سنوات. ينص القانون البرازيلي على أن المنظمة غير الحكومية يجب أن تكون موجودة منذ ثلاث سنوات على الأقل لتلقي الأموال الحكومية.

وأفادت أن المؤسسة تحمل اسم الدولي البرازيلي، و يترأسها ماوريسيو كارلوس، المدير المتهم بالاختلاس في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قبل بضع سنوات.

مجموعة البرازيل بكأس العالم

ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة، والتي تضم كل من منتخبات الكاميرن وسويسرا وصربيا.