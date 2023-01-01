ألمانيا: ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد في 2023

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رجح كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا إلى سبعة بالمئة في العام الجاري وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.

وقال ليندنر في لقاء صحفي مع صحيفة بيلد منشور اليوم الأحد “يظل المستوى المستهدف (للتضخم) عند اثنين بالمئة. ويجب أن يكون هذا هو الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية”.

وبعدما ارتفع التضخم في ألمانيا على أساس سنوي بسبب صعود أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وتقلص صادرات الطاقة الروسية، تراجع بشكل طفيف في نوفمبر تشرين الثاني إلى 11.3 بالمئة من 11.6 بالمئة في الشهر السابق