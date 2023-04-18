ألمانيا تستعد لخيار إجلاء مواطنيها عسكريًا من السودان

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بسبب المعارك الدائرة في السودان، يستعد الجيش الألماني لدعم وزارة الخارجية الألمانية في حالة إجلاء مواطنين ألمان عسكريا.

وقال متحدث باسم قيادة العمليات اليوم الثلاثاء في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: “الجيش الألماني لديه قوات متخصصة تستعد باستمرار لسيناريو عملية الإجلاء ، وهي في وضع الاستعداد بشكل دائم”.

وكجزء من الاستعداد الوطني للتأهب للأزمات، يمتلك الجيش الألماني قدرات لإجلاء مواطنين ألمان، كما يوفر جنودا لفرق الدعم في أوقات الأزمات (كيه يو تي) التي تقدم المشورة للسفارات الألمانية في حالات الأزمات.