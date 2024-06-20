ألمانيا تعبر المجر وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس أوروبا

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بات المنتخب الألماني مستضيف نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، أول المتأهلين إلى الدور الثاني بعدما أكد انطلاقته القوية بفوز صريح على المجر 2-صفر يوم الأربعاء في شتوتغارت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجّل جمالا موسيالا (22) والقائد إيلكاي غوندوغان (67) هدفي ألمانيا التي حققت فوزها الثاني بعد الأول على اسكتلندا 5-1 في المباراة الافتتاحية فانفردت بالصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام سويسرا التي تلاقي اسكتلندا لاحقا، فيما منيت المجر بخسارتها الثانية بعد الأولى أمام سويسرا (1-3).