ألمانيا تودع كأس العالم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي

لم يشفع الفوز الذي حققه المنتخب الإلماني على نظيره الكوستاريكي بنتيجة (4-2) في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكاس العالم للتأهل إلى الدور الـ16 من البطولة، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل المنتخب الياباني والإسباني عن المجموعة الخامسة للدور ثمن النهائي، رغم خسارة الأخير في الجولة الثالثة أمام المنتخب الياباني.

وودع المنتخب الألماني كأس العالم للمرة الثانية على التوالي من المجموعات بعد تحقيق اللقب في مونديال البرازيل 2014، ليودع دور المجموعات في مونديال روسيا 2018، ثم يكرر الخروج في مونديال قطر 2022.

واحتل المنتخب الإلماني المركز الثالث بترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، من فوز على كوستاريكا، وتعادل مع إسبانيا، والهزيمة أمام اليابان، ليفشل الألمان في عبور ثمن النهائي للمرة الثانية.

وصعد المنتخب الإسباني إلى ثمن النهائي رفقة منتخب اليابان متصدر المجموعة الخامسة، ليواجه المنتخب الياباني نظيره الكرواتي، بينما يواجه المنتخب الإسباني نظيره المغربي

رسميا.. المغرب تواجه إسبانيا في ثمن النهائي بكأس العالم