ألمانيا: ضبط أكبر كمية حتى الآن من مخدر “الكريستال ميث”

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كشف المحققون الألمان عن ضبط أكبر كمية من مخدر الكريستال ميث، حيث ضبطت شرطة المخدرات في زينسهايم شمال ولاية بادن فورتمبيرج حوالي 200 كيلوجرام من الميثافيتامين.

وبعد أكثر من عام من التحقيقات تم الضبط يوم الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كما قالت الشرطة والادعاء العام خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة. ويقدر المحققون القيمة السوقية للعقاقير المضبوطة بين 15 و 20 مليون يورو.

قالت جهات التحقيق إنه تم إخفاء العقاقير القادمة من المكسيك داخل مكبس هيدروليكي بوزن 24 طنا تم تعديله خصيصا لنقل الميثامفيتامين عالي النقاء. وذكرت السلطات أن اثنين من المشتبه فيهم يبلغان من العمر 34، و33 عاما كانا يعتزمان تسلم البضائع في ساحة متجر للوازم “الشيشة” في بلدة زينسهايم عندما ضبطهما المحققون متلبسين بالجريمة.

يعتبر الميثامفيتامين الكريستاليي المنتج صناعيا شكلا بلوريا من الميثامفيتامين، والذي يعد بدوره تعديلا للأمفيتامين المنبه.