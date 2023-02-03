ألمانيا: وافقنا على تسليم دبابات “ليوبارد 1” لأوكرانيا

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في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا إلى الحصول على أسلحة أكثر تقدما للتصدّي للقوات الروسية لاسيما الدبابات المقاتلة، أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، أنها سمحت للمصنّعين لديها بإرسال دبابات “ليوبارد 1” القتالية إلى القوات الأوكرانية.

وقال الناطق باسم الحكومة ستيفن هيبيشترايت، لدى سؤاله في مؤتمر صحافي عن دبابات “ليوبارد 1″، “يمكنني أن أؤكد أنه تم إصدار رخصة تصدير لـ 88 دبابة”.

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لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل، إلا أن هذا الإعلان يشكل تراجعاً إلى الوراء، لاسيما بعد أن تعهدت بلاده قبل نحو 10 أيام تقديم “ليوبارد 2” الأحدث.

فقد أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أواخر الشهر الماضي، أن بلاده سترسل 14 دبابة “ليوبارد 2” المتقدمة إلى كييف، كما أنه سيسمح للدول الأوروبية التي اشترت تلك الدبابات من ألمانيا بإرسالها أيضاً للقوات الأوكرانية.

فيما أعلنت واشنطن أيضا يوم 25 يناير 2023، عزمها تزويد أوكرانيا بـ31 دبابة “أبرامز إم1”. كما تعهدت كل من النرويج وسلوفاكيا وبريطانيا وفرنسا وبولندا عزمها تزويد كييف بالدبابات القتالية المتقدمة.

يشار إلى أن برلين كانت ترددت لأشهر عدة قبل الإقدام على تلك الخطوة، ما عرضها لانتقادات جمة داخلياً وخارجياً، قبل أن توافق على اتخاذ هذا القرار خوفاً من توسع النزاع الروسي الأوكراني.

إلا أن سعي القوات الروسية لتحضير هجوم واسع على ما يبدو في الربيع المقبل، فضلا عن إلحاح السلطات الأوكرانية، وضغط بعض الحلفاء الأوروبيين، دفع برلين إلى اتخاذ قرارها، علماً أن توريد تلك الدبابات قد يستغرق أشهراً عدة.