ألميريا يرفض الخسارة أمام أتلتيكو

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رفض فريق ألميريا الإسباني الأول لكرة القدم، الخسارة أمام أتلتيكو مدريد ضيفه، بنتيجة 1-1، في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، الأحد.

وارتفع رصيد ألميريا عند 18 نقطة من 17 مباراة في المركز الثالث عشر، فيما بقي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بترتيب المسابقة، بعدما أصبح في جعبته 28 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف برشلونة المتصدر، الذي خاض 16 مباراة فقط، علماً بأن فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني حقق فوزاً وحيداً في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة.

وبادر أتلتيكو مدريد بالتسجيل عن طريق آنخيل كوريا عند الدقيقة 18، قبل أن يتعادل البلال توريه لمصلحة ألميريا عند الدقيقة 37.

واضطر أتلتيكو للعب بعشرة لاعبين قبل نهاية المباراة، عقب طرد لاعبه سيرجو ريجيلون في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني.