أمارال يشيد بجمهور الأهلي.. ويكشف عن طموحاته مع الراقي

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علق البرازيلي ماركوس أمارال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الحضور الجماهيري الكبير خلال مواجهة الراقي أمام الجبلين.

وحقق الأهلي الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، أمام نيظره الجبلين في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري يلو للدرجة الأولى، للموسم الرياضي 2022-2023.

وقال أمارال عقب المباراة:”الحضور الجماهيري للأهلي مبهر ورائع، الدعم الجماهيري كان طوال الـ90 دقيقة، والمشروع في الأهلي كبير ونطمح للعودة إلى الدوري الممتاز”

وتعاقد الأهلي مع الهداف البرازيلي ماركوس أمارال، قادمًا من نادي ووهان الصيني، بعدما قدم آداءً تهديفيًا كبيرًا خلال موسم 2021-22، بتسجيل 27 هدفًا في 26 مباراة بالدوري.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 34 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري يلو، بفارق الأهداف عن الفيصلي الوصيف، فيما تجمد رصيد الجبلين عند 21 نقطة في المركز التاسع.