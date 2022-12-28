“أمازون” تستحوذ على 62 % من سوق الحوسبة السحابية في كوريا الجنوبية

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أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء استحواذ شركة خدمات الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفيسز (أيه.دبليو.إس) التابعة لإمبراطورية التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون دوت كوم على الحصة الأكبر من سوق الحوسبة السحابية في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي.

وقالت هيئة التجارة العادلة الكورية الجنوبية إن حصة أيه.دبليو.إس من سوق خدمات الحوسبة السحابية في كوريا الجنوبية بلغت خلال العام الماضي 1ر62% مقابل 70% خلال 2020 لتظل أكبر شركة السوق الكورية الجنوبية.

وأضافت أن شركة مايكروسوفت كورب الأمريكية جاءت في المركز الثاني بحصة قدرها 12% في حين جاءت شركة نافر كورب الكورية الجنوبية في المركز الثالث بحصة قدرها 7%، في حين جاءت جوجل في المركز الرابع بحصة قدرها 5ر3% بعد أن كانت في المركز الثالث عام 2019.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان الهيئة القول إن المسح أظهر أن 14% فقط من الشركات الكورية الجنوبية المستخدمة لخدمات الحوسبة السحابية غيرت موردي الخدمة خلال العام الماضي، بسبب صعوبة نقل البيانات إلى جانب العديد من المصاعب الفنية.

وقالت الهيئة إنه “بناء على أحدث تقرير، فإنها تعتزم وضع سياسات لمكافحة الاحتكار في سوق خدمات الحوسبة السحابية مع السعي لوضع إجراءات فعالة بهدف تحسين الأنظمة وزيادة المنافسة” في السوق.