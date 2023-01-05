“أمازون” تعلن تسريح 18 ألف موظف بدءًا من الشهر الجاري

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أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة أمازون دوت كوم آندي جاسي الموظفين أمس (الأربعاء)، أن الشركة بصدد تقليص عدد الوظائف إلى أكثر من 18 ألف وظيفة، لافتًا إلى أنه سيتم إبلاغ الموظفين بالقرار اعتبارًا من 18 يناير الجاري.

وكانت الشركة قد بدأت في نوفمبر الماضي في تسريح موظفين بقسم الأجهزة، مستهدفة تخفيض 10 آلاف وظيفة بالقسم، بخلاف قسمي الموارد البشرية والتجزئة.

وتعتبر أمازون، والتي تتخذ من سياتل مقرًا لها، ثاني أكبر شركة تعمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة بعد وول مارت، إذ توظف أكثر من 1.5 مليون شخص.

وتتجاوز تسريحات أمازون تخفيضات الوظائف التي أعلنتها ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، العام الماضي والبالغة 11 ألف وظيفة فضلا عن تخفيضات أعلنتها شركات كبرى أخرى في قطاع التكنولوجيا.