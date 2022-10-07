“أمازون”: روبوت التوصيل “سكاوت” لا يلبي احتياجات العملاء وسنوقفه

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ذكرت شركة أمازون أنها ستوقف الاختبارات الحية لروبوت التوصيل الآلي “أمازون سكاوت”، لأنه لا يلبي احتياجات عملائها بالكامل.

وقالت المتحدثة باسم الشركة أليسا كارول في بيان أمس (الخميس) إن الشركة تعمل الآن على تقليص البرنامج أو “إعادة ضبطه”، وستعمل مع الموظفين المعنيين لإعادة توزيعهم على الوظائف المتاحة الأخرى داخل الشركة، مضيفة أنها لن تتخلى عن المشروع تماما.

يذكر أن أمازون كانت قد بدأت في اختبار الروبوت “سكاوت” في ولاية واشنطن في عام 2019 قبل التوسع إلى جنوب كاليفورنيا وجورجيا وتينيسي، وهو روبوت بحجم مبرد صغير ويتحرك على طول الأرصفة بخطى سريعة.