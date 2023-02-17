أمام القمة العالمية للحكومات في دبي.. التواصل الحكومي يستعرض تجربته كنموذج خليجي متميز

المناطق_واس

شارك مركز التواصل الحكومي في الدورة العاشرة للقمة العالمية للحكومات في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، وذلك في جلستين؛ الأولى بعنوان “مركز التواصل الحكومي السعودي.. نموذج خليجي متميز”، والثانية بعنوان “التجارب الخليجية في الاتصال الحكومي.. هل وصلت إلى مرحلة الاحترافية؟”.

وخلال عرض بعنوان “حكايا التواصل”؛ أكد وكيل وزارة الإعلام للتواصل الدكتور عبدالله المغلوث على أهمية الإعلام الرقمي في سدّ الفجوات والعمل على التقارب بين المجتمعات، من خلال أنسنة العمل الإعلامي الحكومي لتحقيق الوصول، وتعظيم الأثر محليًا ودوليًا.

وأوضح أنّ تأسيس مركز التواصل الحكومي يُلبي النقلات النوعية والتحولات الإيجابية التي تشهدها المملكة في دور التواصل الحكومي، مبينًا أنّ العمل الجماعي الموحد والتعاون والتناغم والمرونة المطلوبة تنعكس على تجربة الجهاز الإعلامي الحكومي في تحقيق النجاح والوصول المنشود.

وأشار المغلوث إلى أنّ نهج مركز التواصل ينطلق من “رسالة واحدة لوطن واحد”، ويُعزز الظهور الإعلامي الحكومي، ويبتكر آليات تواصل مع الشركاء والنظراء بكفاءة عالية، ويسعى البرنامج الإعلامي الموحّد للأجهزة الحكومية لتطوير الأداء، وتبادل الخبرات، وتقديم الخدمات عبر منصة خدمات التواصل، التي بلغ مجموعها (1711) خدمة خلال عام 2022م.

وقال وكيل وزارة الإعلام للتواصل إن رؤية المملكة 2030 تعمل على تعزيز التواصل والشفافية بين المواطن والمسؤول، وفي ضوء ذلك تم تنظيم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بناءً على توجيه القيادة الرشيدة؛ ليكون منصة تفاعلية موثوقة تعزز الحوار، مُبيّناً اهتمام التواصل بإنتاج المحتوى المرئي المحلي وتطويره، وإبراز وثائقيات نوعية تعكس الكنوز التي تزخر بها المملكة، وتوثق الثراء الثقافي في مناطقها، وتوثق قصص نجاح مواطنيها، وتظهرها بشكل مؤنسن مبدع ومتميز يحقق تداولًا محليًا وعالميًا، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا من خلال مبادرة كنوز التي أنتجت حتى الآن 5 أفلام وثائقية والعديد من المنتجات الإبداعية، وتطمح في السنوات القادمة لإنتاج أكثر من 100 منتج إبداعي.