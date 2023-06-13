أمام محكمة ميامي.. ترمب ينفي الـ 37 تهمة

المناطق_متابعات

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الثلاثاء ببرائته من الـ37 تهمة في قضية الوثائق السرية خلال جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية في ميامي.

وكان الرئيس الأميركي السابق قد وصل الثلاثاء إلى محكمة في ميامي لمواجهة عشرات التهم الفدرالية المتعلقة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، في أخطر تحقيق جنائي يهدد بعرقلة وصوله مجددا إلى البيت الأبيض.

وعُزِّزت الإجراءات الأمنية حول قاعة المحكمة الفدرالية في وسط مدينة ميامي.

وكتب ترمب على منصته “تروث سوشال” بينما كان يتوجه إلى المحكمة “انه يوم من أكثر الأيام حزنا في تاريخ بلدنا. نحن أمة في انحدار”، مكرر اتهاماته بأن المحاكمة “ملاحقة” سياسية له.

“لنجعل أميركا عظيمة مجددا”

فيما تجمع العشرات من أنصار ترمب قرب قاعة المحكمة، حيث ارتدى بعضهم قبعات حملت شعار “لنجعل أميركا عظيمة مجددا” ورفع آخر لافتة كتب عليها “اتهموا جاك سميث”، المحقق الخاص المكلّف الإشراف على التحقيق.

وكانت الشرطة مستعدة لمواجهة أي احتجاجات أو اضطرابات محتملة، لكنّ الأجواء كانت احتفالية مع بث محطة إذاعية محلية موسيقى السالسا الكوبية.

وكان ترمب الذي اجتاز موكبه المسافة التي تستغرق 25 دقيقة من نادي الغولف الذي يملكه في دورال إلى مقر المحكمة، قد انتقد على “تروث سوشل” أيضا صباح الثلاثاء سميث واصفا إياه بأنه “أخرق”.

37 تهمة

ويواجه ترمب 37 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وجرائم أخرى.

والملياردير الذي سيكمل عامه السابع والسبعين الأربعاء متّهم بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بشكل غير قانوني إلى دارته في فلوريدا لدى انتهاء ولايته في 2021، وبرفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.

كما يتهم أيضا بكشف أسرار أميركية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، في قضية أكثر خطورة من القضايا الأخرى التي واجهها، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.

“لا انسحاب من السباق”

وتعهد المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2024، البقاء في السباق بغض النظر عن نتيجة القضية، مطلقا للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة حملة تتواجه فيها معركتان، قانونية وانتخابية.

وتتضمّن لائحة الاتهام المكونة من 49 صفحة، صوراً تظهر الصناديق التي كان من المفترض أن تكون في الأرشيف الوطني مكدسة في قاعات رقص وغرف نوم وحمّام في منتجع مارالاغو، مقر سكن ترمب في بالم بيتش. ورفض الرئيس لائحة الاتهام واعتبرها “سخيفة”.