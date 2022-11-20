أمانة الأحساء تبدأ في تنفيذ مشروع رفع كفاءة طرق مدينة العمران

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بدأت أمانة الأحساء في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طرق مدينة العمران وتوابعها ” المرحلة الأولى ” بالتنسيق مع إدارة المرور، بكلفة إجمالية تُقدر بـ 15 مليوناً و490 ألف ريال.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن المشروع يتضمن تطوير طريق الملك عبدالعزيز والذي يعتبر من أهم الطرق الحيوية كونه يربط بين مدن وبلدات الحاضرة ويتم من خلاله الوصول إلى عدد من معالم الحاضرة السياحية مثل جبل القارة ومنتزه المُشقّر ومنتزه الأحساء الوطني، كما أنه مُرتبط بطريق سلوى جنوباً ومدينة الدمام شمالاً وطريق العقير شرقاً.

من جهته أشار وكيل الأمين للمشاريع المهندس هشام العوفي أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال السفلتة، إنشاء أرصفة المشاة، وسائل السلامة المرورية، الإنارة، التشجير، مسارات الدراجات الهوائية، مؤكداً أن المشروع يأتي امتداداً لجهود الأمانة المتواصلة لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن في المجتمعات الحضرية عن طريق تعزيز الخدمات البلدية وفي مقدمتها الطرق الحضرية وهي إحدى الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.