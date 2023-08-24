أمانة الأحساء تغلق عددًا من المنشآت المخالفة في حملة معالجة وضع الورش

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أغلقت أمانة الأحساء 45 منشأة، ورصدت 95 مخالفة ضمن حملة معالجة وضع الورش والمعارض ومحال قطع الغيار وتغيير الزيوت والإطارات التي أطلقتها الأمانة في الـ 24 ذو القعدة الماضي، بمشاركة 6 قطاعات معنية، وتستهدف أكثر من 1000 منشأة في نطاق 57 طريقاً وموقعاً على مستوى المحافظة.

كما رصدت الأمانة 450 شاحنة وآلية وضبطت 44 حالة اشتباه تستر تجاري، ضمن الحملة المشتركة للقطاعات الحكومية لمعالجة وضع المعدات الثقيلة والشاحنات ومنع وقوفها على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين في 23 موقعاً مستهدفاً، مشيرة إلى تخصيص 5 مواقع بديلة مؤقتة في نطاقات المدن لوقوف المعدات الثقيلة والشاحنات.

وأكدت أمانة الأحساء تطبيق الجزاءات على المخالفين في هذه الحملات التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري والمحافظة على النظافة العامة ورفع نسب الامتثال والتقيد بتراخيص الأنشطة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق اشتراطات السلامة والاشتراطات البلدية والوقاية من الحوادث في بيئة العمل ومكافحة التستر التجاري ومخالفات نظام العمل والحد من انتشار العمالة السائبة والمُخالفة.