أمانة الأحساء تقدم تجربتها خلال اللقاء السنوي للمدن المبدعة لليونسكو

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تشارك أمانة الأحساء في اللقاء السنوي للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة ” اليونسكو ” العالمية في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، والذي بدأ أمس، في مدينة بالارات بأستراليا، وذلك ضمن نيل الأحساء عضوية الانضمام للشبكة العالمية في المجال الإبداعي بمبادرة من أمانة الأحساء.

وتستعرض الأمانة ، تجربتها وخطتها في أهمية دمج وتعزيز الارتباط بين التعليم والأنشطة الثقافية والإبداعية لتعزيز استدامة الحرف اليدوية والفنون الشعبية، والمشاركة في عروض أكاديمية وحلقات نقاش حول موضوع “التآزر بين الثقافة والتعليم”.

وأكد منسق الأحساء في شبكة المدن المبدعة ، مدير إدارة المنظمات الدولية الدكتور إبراهيم الشبيث، أن اللقاء سيتخلل تقديم الأحساء كوجهة سياحية رئيسية على المستوى الوطني والإقليمي، نظير امتلاكها لمقومات النجاح السياحي، وما تمتلكه من المقومات الإبداعية ما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم، إضافة إلى امتلاكها لثراء الموروث التراثي والغناء التاريخي العميق.

وأشار إلى أنه سيتم عرض خبرات وتجارب الأحساء في المحافظة على الحرف اليدوية والفنون الشعبية، كأول مدينة خليجية والثالثة عربياً، وعرض عينات من الأعمال اليدوية والتراثية، ومشاركتها في عدد من ورش العمل التطويرية بين مدن الإبداع بهدف التنمية المستدامة والعمل على المحافظة على التراث، إضافة إلى تبادل الخبرات والتكاملية بين المدن الأعضاء.