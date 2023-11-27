أمانة الأحساء تنظم مبادرة “مُهجة”

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نظمت أمانة الأحساء أمس مبادرة “مُهجة” الهادفة لتعزيز التوعية والتثقيف بحقوق الأطفال في المجتمع، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، وتعزيزاً لجهود الأمانة في أن تكون الأحساء صديقة للطفولة ضمن مبادرة المدن الصديقة للأطفال التابعة لـ “اليونيسف”.

واستهدفت المبادرة الأطفال المُلتحقين بمرحلة رياض الأطفال في نطاق مدينة الهفوف، وتم من خلالها تفعيل عدد من الأركان والأنشطة بمشاركة جهات متخصصة بتعليم وتنمية مهارات الأطفال.

وتركزت المبادرة في إطارها العام على الإسهام في تعزيز الترابط وإذكاء الوعي بين الأطفال والتعريف بحقوقهم، وتوفير بيئة آمنة وسليمة للأطفال تمكّنهم من تنمية قدراتهم ومهاراتهم.