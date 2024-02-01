أمانة الأحساء تُطلق 31 خدمة رقمية وتُفعّل النظام الموحد لـ “المخططات”

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أطلقت أمانة الأحساء خلال العام الماضي (2023)،31 خدمة رقمية، تضمنت برامج التطوير للموارد البشرية، والتقديم على الحاضنات البلدية، ومنصة النماذج والاستبيانات الإلكترونية.

كما جرى إطلاق حزمة من التحديثات لخدمات السلامة المرورية بهدف معالجة طلبات الخدمات المعنية بمجال السلامة المرورية المقدمة من المستفيدين، وإنشاء لوحة لمتابعة الطلبات لرفع مستوى الأداء في سرعة الانتهاء من الطلب وسهولة تنقله بين الإدارات وطباعة النماذج الموجهة لإدارة المرور، إضافةً إلى تفعيل نظام إلكتروني مركزي موحد للمخططات المعتمدة لإضافة وتعديل مخططات الأمانة والتأكد من صحتها، وأرشفتها عبر المكاتب الهندسية بإشراف وكالة التعمير.

وبينت إحصائية الإجراءات الرقمية للعام 2023 لأمانة الأحساء , معالجة 623 طلبا بمنصة إسناد، والتفاعل مع 3450 رسالة بريد إلكتروني، وإتمام 500 معاملة بلدية إلكترونية، وتقديم الدعم لـ 5413 طلباً ا لـ ” لجنة التظلمات”، كما قدمت الأمانة خدماتها البلدية لـ 1393 عميلاً عبر المركز السعودي للأعمال والمعني بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة.