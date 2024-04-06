أمانة الباحة تستعد لعيد الفطر المبارك بتهيئة أكثر من 135 منتزهاً وحديقةً وتنظيم 60 فعالية

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أكملت أمانة منطقة الباحة استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك هذا العام، الذي يتضمن تنظيم أكثر من 60 فعالية، تقام في 135 منتزهاً وحديقةً وساحة بلدية على مستوى المنطقة.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط أنه إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الباحة , سوف يتم تكثيف الفعاليات والمهرجانات التي تصنع البهجة والسرور والفرحة لدى الأطفال والأسر والأهالي والمقيمين والزائرين.

وأشار إلى أن الأمانة قد سخّرت جميع الجهود والموارد اللازمة لتهيئة الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية وأماكن إقامة الفعاليات في جميع المواقع بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة وذلك لاستقبال الزائرين والمرتادين خلال أيام العيد الثلاثة، مضيفاً أن فعاليات العيد بمدينة الباحة ستقام على مدى ثلاثة أيام متواصلة في عدد من المواقع ومنها: منتزه رغدان، منتزه الأمير حسام بالقيم، ساحة السوق في المنطقة المركزية، وممشى طريق الإمام محمد بن سعود بالحاوية.

وبيّن أن الفعاليات التي تستمر في أيام إجازة العيد متنوعة وتلبي احتياجات الأسر والأطفال وكبار السن والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن العروض الشعبية والفولكلورية والمسابقات ومسرح الطفل والأزياء التنكرية، ومهرجان الأسر المنتجة وعربات الأطعمة المتنقلة، ومسيرة الخيول العربية، ومسيرة الدبابات، واستعراض السيارات الكلاسيكية، بالإضافة إلى فعالية الألعاب النارية.

وأضاف الدكتور السواط أن أمانة منطقة الباحة ستطلق في إجازة العيد حزمة مبادرات مجتمعية أبرزها: معايدة الأهالي والأطفال وتوزيع الهدايا وباقات الورود على مرتادي المنتزهات والأماكن العامة، وزيارة المرضى المنومين في المستشفيات وذوي الإعاقة، ومعايدة الجهات الأمنية.

كما أكد أمين منطقة الباحة أن الفرق الميدانية من مشرفي وموظفي أمانة منطقة الباحة يقومون بالعمل وفق دوريات طوال أيام إجازة العيد، حيث سيتم تكثيف أعمال الرقابة الصحية الدورية على المنشآت الغذائية كالمطاعم والمطابخ ونقاط الذبح، والمحال التجارية ومحال الحلويات وصالونات الحلاقة، ومضاعفة الجهود في أعمال النظافة والإصحاح البيئي من خلال حضور فرق وعمال النظافة في الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة على مدار الساعة، كما تم تفعيل قنوات العمل التطوعي وإتاحة الفرص للمتطوعين لتسجيل ساعات معتمدة للتعاون مع الأمانة في الإرشاد والتوجيه والتوعية والتثقيف والمشاركة والإشراف على بعض الفعاليات والمهرجانات، مهيباً بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.