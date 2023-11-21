“أمانة الباحة” تطرح 16 فرصة استثمارية بمحافظة القرى

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طرحت أمانة منطقة الباحة ممثلة في بلدية محافظة القرى، 16 فرصة استثمارية، لعدة مواقع بالمحافظة عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وأوضحت الأمانة، أن فرص الاستثمار تتمثل في إنشاء و تشغيل وصيانة مشروع تجاري سكني على مساحة 1860 متراً مربعاً, وإنشاء و تشغيل و صيانة تأجير أرض استثمار بلدي على مساحة 1544.48 متراً مربعاً, وإنشاء و تشغيل و صيانة محطة وقود شمرخ على مساحة 10020 متراً مربعاً, وترميم و تشغيل و صيانة ملعب شرق الأطاولة على مساحة 17800 مترٍ مربعٍ, وترميم وتشغيل وصيانة ملعب سبيحة على مساحة 1607 أمتار مربعة.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.