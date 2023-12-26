“أمانة الباحة” تطرح 4 فرص استثمارية بمدينة الباحة

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أعلنت أمانة منطقة الباحة، عن طرح 4 فرص استثمارية في مواقع متعددة من مدينة الباحة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة موقف ناقلات المواد البترولية والخدمات المساندة على مساحة 4342.21 متراً مربعاً, وإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات دعائية وإعلانية على الجسور والأنفاق على مساحة 360 متراً مربعاً, وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة سوق ومركز تجاري على مساحة 2792.47 متراً مربعاً, وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة حراج الموبيليا والخردوات على مساحة 8870.21 متراً مربعاً.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.