أمانة الباحة تطلق مهرجان ليالي رمضان

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أطلقت أمانة منطقة الباحة مهرجان ليالي رمضان بوسط السوق بمدينة الباحة ،ويستمر طيلة شهر رمضان المبارك .

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن المهرجان يحتوي على حاضنة بلدية بعدد 35 منفذ بيع ( أسر منتجة وأكشاك وبسطات للبيع ) ، ونافورة تفاعلية ، وألعاب أطفال ،ومسابقات وسحوبات ، مشيراً إلى أن الفعاليات تتضمن عرض أصناف من المأكولات الشعبية الرمضانية والملبوسات وغيرها من المعروضات الأخرى.

ويشهد المهرجان إقبالاً من الأهالي في ظل الأجواء الربيعة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام .