أمانة الباحة تعد حزمة من الفعاليات للاحتفال باليوم الوطني الـ 93

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تنفذ أمانة منطقة الباحة يومي الجمعة والسبت القادمين , العديد من الفعاليات المتنوعة احتفالاً باليوم الوطني الـ 93، في عدد من المتنزهات والمواقع السياحية بالمنطقة.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور علي السواط أن فعاليات اليوم الوطني ستقام في منتزه رغدان, ومنتزه الأمير حسام, ودوار الشفا, وممشى الحاوية, وبوليفارد الباحة، التي تشمل العرضة الشعبية وتوزيع الهدايا، مسيرة الدراجات النارية، مسرة الخيول العربية، والرسم على الوجه بهوية اليوم الوطني، وفرق الفنون الشعبية والاستعراضية والتراث، ومسرة الدمى الكرتونية، ونقش الحناء، والخط العربي والصوت والضواء والحرف اليدوية والرسم والفن التشكيلي والرسم الحر، وعروض البوالين الطائرة وعروض الفرق الموسيقية، والعروض الجوية والألعاب النارية.