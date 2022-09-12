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أمانة الباحة تمكن أصحاب المنشآت التجاریة من تقییم منشآتھم ذاتیًا عبر منصة بلدي

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 12 سبتمبر 2022 - 10:16 صباحًا

المناطق_الباحة

أطلقت أمانة منطقة الباحة خدمة التقییم الذاتي للمنشآت التجاریة عبر منصة بلدي؛ وذلك لتعزیز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدیة، وتأكید موثوقیة خدماتهم أمام عملائهم، حیث یمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقییم بعد الانتهاء منه.


وتسعى أمانة الباحة من خلال الخدمة إلى تعزيز معدل الامتثال للاشتراطات البلدیة؛ إضافة إلى توعیة أصحاب المنشآت التجاریة بالاشتراطات البلدیة الخاصة بأنشطتھم، وتعریفھم بتحدیات تطبیقھا.


يُذكر أن خدمة التقییم الذاتي للمنشآت التجاریة تُعد أول خدمة سیتم إطلاقها من خدمة منتج التقییم الذاتي للوزارة، وستشمل أنواًعا مختلفة من الرقابة البلدیة، مثل الرقابة على الرخص التجاریة، الرقابة على المباني، الرقابة على الحفریات، والرقابة الشمولیة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 12 سبتمبر 2022 - 10:16 صباحًا
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