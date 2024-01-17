أمانة الباحة تنظم ورشة عمل عن “آليات تفضيل المحتوى المحلي”

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نظمت أمانة منطقة الباحة بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية , اليوم، ورشة عن “آليات تفضيل المحتوى المحلي” على مسرح الأمانة، بحضور أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، وبمشاركة أكثر من 42 جهة حكومية مدنية وعسكرية بالمنطقة.

وتحدث في الورشة كل من نائب رئيس الهيئة التنفيذي للعمليات المهندس محمد القحطاني ، وأخصائي دعم الخبراء المهندس حامد عبدالوهاب، وأخصائي أول بإدارة الفعاليات في الهيئة إبراهيم الأماسي، وقدمها محلل دعم الخبراء المهندس هشام العماش.

وجرى خلال الورشة التعريف بمفهوم المحتوى المحلي، والتفضيل السعري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، والقوائم الإلزامية، وكذلك التفضيل السعري للمنتج الوطني، وتفضيل المحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالي، والتقارير الدورية والنهائية.